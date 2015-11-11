Доработка верстки сайта

Нужно сверстать 2 страницы. В странице нужно верстать только контентную часть без шапки, футера и меню. То что нужно верстать выделено на скринах: http://joxi.ru/bmoO38PsoBk4my http://joxi.ru/D2PBPXOC13lOr3 Также нужно сверстать эти же страницы для второго сайта в другом цветовом решении (те ...