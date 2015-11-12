Сверстать 4 страницы

Нужно сверстать 2 страницы. В странице нужно верстать только контентную часть без шапки, футера и меню.

То что нужно верстать выделено на скринах:

http://joxi.ru/bmoO38PsoBk4my

http://joxi.ru/D2PBPXOC13lOr3

Также нужно сверстать эти же страницы для второго сайта в другом цветовом решении (те же блоки, только другого цвета кнопки грубо говоря)

В итоге 4 страницы (только контентая часть см скрины).

бюджет: 1000 рублей