Доделать верстку и натяжку макета на Wordpress

Нужно доверстать и донатянуть PSD макет на Wordpress.

Доверстать осталось примерно 4-5 ВНУТРЕННИХ страниц. Шапка, слайдер, меню уже на 80% готовы. Подвал тоже готов. Так же, нужно сделать весь сайт АДАПТИВНЫМ (включая то, что уже сверстано и натянуто). Необходимые макеты имеются. И исправить проблемы в том, что уже сделано и натянуто (в плане соответствия макету и требованиям).

Pixel perfect НЕ обязательно, но надо МАКСИМАЛЬНО приблизить сайт к PSD макету. Предыдущий исполнитель сработал не очень качественно.

Почти все оставшиеся страницы простые.

Полная переделка всего с нуля - НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!

Возможна помощь в плане php\js\html\css, но 95% работы должны выполнить вы!

Работа по натяжке на wordpress должна проходить на нашем хостинге. Доверстать оставшиеся страницы можете у себя.

Проект сильно затянут, поэтому, доделать все надо максимально оперативно! Приступить надо сразу после утверждения!

Если вы новичок и хотите попробовать свои силы, то лучше пройдите мимо!

Небольшая предоплата возможна только после того, как я увижу хотя бы часть проделанной работы. Как вы ее покажете - не имеет значения, вплоть до демонстрации экрана через skype или аналоги.

Если вам нужно 20-30-40% и т.д. предоплаты для начала работы, пожалуйста, не отвечайте на проект!

В ваших ответах, пожалуйста, сразу указывайте стоимость всей работы!

Студии прошу не беспокоить.

Оставшиеся макеты:

https://yadi.sk/d/ZiU2uiTxkNUSw

https://yadi.sk/d/-YjJYm5UkNUWZ

https://yadi.sk/d/V2mbM-oYkNUXB

https://yadi.sk/d/dgan_zOrkNUXG