Доделать верстку и натяжку макета на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доверстать и донатянуть PSD макет на Wordpress.

Доверстать осталось примерно 4-5 ВНУТРЕННИХ страниц. Шапка, слайдер, меню уже на 80% готовы. Подвал тоже готов. Так же, нужно сделать весь сайт АДАПТИВНЫМ (включая то, что уже сверстано и натянуто). Необходимые макеты имеются. И исправить проблемы в том, что уже сделано и натянуто (в плане соответствия макету и требованиям).

Pixel perfect НЕ обязательно, но надо МАКСИМАЛЬНО приблизить сайт к PSD макету. Предыдущий исполнитель сработал не очень качественно.

Почти все оставшиеся страницы простые.

Полная переделка всего с нуля - НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!

Возможна помощь в плане php\js\html\css, но 95% работы должны выполнить вы!

Работа по натяжке на wordpress должна проходить на нашем хостинге. Доверстать оставшиеся страницы можете у себя.

Проект сильно затянут, поэтому, доделать все надо максимально оперативно! Приступить надо сразу после утверждения!

Если вы новичок и хотите попробовать свои силы, то лучше пройдите мимо!

Небольшая предоплата возможна только после того, как я увижу хотя бы часть проделанной работы. Как вы ее покажете - не имеет значения, вплоть до демонстрации экрана через skype или аналоги.

Если вам нужно 20-30-40% и т.д. предоплаты для начала работы, пожалуйста, не отвечайте на проект!

В ваших ответах, пожалуйста, сразу указывайте стоимость всей работы!

Студии прошу не беспокоить.

Оставшиеся макеты:

https://yadi.sk/d/ZiU2uiTxkNUSw

https://yadi.sk/d/-YjJYm5UkNUWZ

https://yadi.sk/d/V2mbM-oYkNUXB

https://yadi.sk/d/dgan_zOrkNUXG

WordPress
8 лет назад
chelovek2004
Илья 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Джумла 3 - реализовать вывод блока материалов (стиль)

    Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3. Необходимо реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция раздела сайта на самописном коде - в новый сайт на WPress

    Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется качественная верстка

    Требуется качественная и быстрая верстка. По всем макетам: Резина Прилипающее меню По главной: 1 экран (index1.png) - слайдер занимающий всю высоту окна, стрелка соответственно прокручивает его. При прокрутке верхний слайдер заблюривается, что видно на index2.png window_image - лайтбокс появляющийся при клике ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Верстка лейдинга срочно к утру Оставляйте заявки, кто готво приступить сейчас. В заявках указывайте свой скайп. Макет по запросу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка ajax в jQuery FlexSlider v2.2.2

    Добрый день!  Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет ...

    jQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать по макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) не респонс

    Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк 1. Главная - слайдер - вывод видео - краткого FAQ - вывод актуальных новостей - вывод 3 кратких статей - текстовая информация - вывод рекламных баннеров на странице - футер: несколько ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress - корректировка верстки, работа с изображениями (main page)

    На сайте под управлением CMS WordPress: 1.  Скрыть превью этого блока  (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий). 2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг  с техникой на ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать адаптивный список

    Здравствуйте, нужно сверстать простой адаптивный список со структурой элемент&gt;под элемент. Например: также как на картинке ниже.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад