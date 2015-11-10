Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт: [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...
Интеграция раздела сайта на самописном коде - в новый сайт на WPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs:
нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым дизом).
т.е. сделать копию старого сайта (не входит в задачу исполнителя) на домене 3-го уровня, скрыть не нужные разделы, оставив только Интернет Приёмную так, чтобы пользователь мог работать на старом сайте только в Интернет-приёмной (при этом он будет видеть уже новую шапку и меню).
Внутри Интернет-приёмной дизайн будет старым (фактически только одна форма), но верхнее меню должно быть с нового сайта. Это верхнее меню нового сайта должно быть рабочим, т.е. если из Интернет-приёмной
нажать на кнопку верхнего меню нового сайта - ты попадёшь по ссылке обратно на новый сайт.
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