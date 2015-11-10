Интеграция раздела сайта на самописном коде - в новый сайт на WPress

Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs:

нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым дизом).

т.е. сделать копию старого сайта (не входит в задачу исполнителя) на домене 3-го уровня, скрыть не нужные разделы, оставив только Интернет Приёмную так, чтобы пользователь мог работать на старом сайте только в Интернет-приёмной (при этом он будет видеть уже новую шапку и меню).

Внутри Интернет-приёмной дизайн будет старым (фактически только одна форма), но верхнее меню должно быть с нового сайта. Это верхнее меню нового сайта должно быть рабочим, т.е. если из Интернет-приёмной

нажать на кнопку верхнего меню нового сайта - ты попадёшь по ссылке обратно на новый сайт.