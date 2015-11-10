Сохранить HTML страницу на диск

Нужно сделать html и верстку 1 страницы как на прикрепленном фото. Страница рассчитана на смартфоны и планшеты, поэтому верстка должна быть резиновой. При изменении ориентации экрана - должна перестраиваться верстка(пример второй скриншот).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Необходимо сохранить эту страницу на диск так, что бы она отображалась со всеми картинками и смотрелась так же, как оригинал.
http://www.womanhealthymag.com/uk/reach/monthly/
картинки и все css, js файлы все должны быть так же сохранены и подгружать их нужно относительными ссылками (без http:// )
Результат - zip архив со всеми html/css/js/jpg/png файлами.
- Похожие заказы
- HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Если респонсив лендинг, состоящий из 3 страниц: 2 маленькие и одна большая, но там только текст, картинки и кнопки. Его нужно полностью вручную скопировать. Никаких программ. Сами пишите HTML, вытягиваете картинки, копируете CSS с фаербага. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно подправить тему Presta, четкого ТЗ нету, буду говорить что делать, работы на час, два. кто свободен, отзовитесь. спасибо заранееHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется помощь в решении проблем по верстке. Сайт сделан с использованием bootstrap. По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле. Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Имеется psd дизайн сайта, необходима верстка и натяжка на популярную CMS Дизайн и функционал сайта будет фактически как этот - megaferum.ru Пишите пожалуйста ваши цены и сроки и реализуемую CMS СпасибоHTML-верстка32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача. Нам необходимо создать 2 xml-фида для автоматической выгрузки объявлений из XML на яндекс. Недвижимость. Данные для этого: А) Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] нужна ссылка на xml-фид, yandex22.xml фид прикреплен. Б) Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] создать xml-фид для выгрузки объявлений на квартиры и сделать ссылку ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
тз во вложении в нем пересекаются 2 сайта: http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы Это не один и тот же сайт, они разные. Сайт без админки, код легко открывается и редактируется через Notepad++ Верстка нужна: ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $80
Сверстать небольшой Лендинг пейдж вуза. Необходимо сделать практически в режиме онлайн - оперативно. Время на работу - до вечера сегодняшнего дня. Только кодом - никаких cms. Дизайн естьHTML-верстка30 заявокЗакрыт8 лет назад
Уже есть адаптивная верстка с эффектами появления. Нужно изменить первый экран, добавить еще три блока и еще одно поле к форме. ЛендингHTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайт нужно поставить одну ссылку. Сайт на битриксе, верстка бутстрап 100руб.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад