Сохранить HTML страницу на диск

Приветствую

Необходимо сохранить эту страницу на диск так, что бы она отображалась со всеми картинками и смотрелась так же, как оригинал.

http://www.womanhealthymag.com/uk/reach/monthly/

картинки и все css, js файлы все должны быть так же сохранены и подгружать их нужно относительными ссылками (без http:// )

Результат - zip архив со всеми html/css/js/jpg/png файлами.