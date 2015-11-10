Нужна верстка и html для 1 страницы.

Задача. Нам необходимо создать 2 xml-фида для автоматической выгрузки объявлений из XML на яндекс. Недвижимость. Данные для этого: А) Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] нужна ссылка на xml-фид, yandex22.xml фид прикреплен. Б) Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] создать xml-фид для выгрузки объявлений на квартиры и сделать ссылку ...