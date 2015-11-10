Доработки верстки сайта + API Я.карт

Сверстать сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина и привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть совместимая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тз во вложении
в нем пересекаются 2 сайта:
http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы
http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы
Это не один и тот же сайт, они разные.
Сайт без админки, код легко открывается и редактируется через Notepad++
Верстка нужна: валидная, пиксель в пиксель, ие 8+.
От вас: срок и цена. Дополнительно цену разбить по пунктам.
Исходники псд тут https://yadi.sk/d/0rXAIn3fkGbUA
Исполнители без отзывов не рассматриваются.
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