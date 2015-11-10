Доработки верстки сайта + API Я.карт

тз во вложении

в нем пересекаются 2 сайта:

http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы

http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы

Это не один и тот же сайт, они разные.

Сайт без админки, код легко открывается и редактируется через Notepad++

Верстка нужна: валидная, пиксель в пиксель, ие 8+.

От вас: срок и цена. Дополнительно цену разбить по пунктам.

Исходники псд тут https://yadi.sk/d/0rXAIn3fkGbUA

Исполнители без отзывов не рассматриваются.