Сверстать тему для вордпресс

$100
HTML-версткаЗакрыт8 заявок350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать  сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина  и  привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть  совместимая с другими популярными плагинами вродпресс. Так же должна быть адаптивная под планшеты и смартфоны и полностью соответствовать требованиям Google. Ребята если вас цена не устраивает не пишите!

8 лет назад
badri
Вадим 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
doggma
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$90
7 дней
просто обманщик, потеряете деньги и время,даже не думайте с ним работать!! я уже обжогся,да и он тут я вижу не появляется уже, как я посмотрю.
  • Похожие заказы

  • Pixel perfect верстка + натяжка сайта на WordPress

    Для сайта http://sgsoft.com.ua/ требуется верстка + натяжка на WordPress и настройка сайта. 1. Адаптивность 2. Кроссбраузерность. 3. Валидность кода 4. Отключить браузерные стили 5. Эффект параллакса и выезжающих элементов. Сайт необходимо сверстать и натянуть на WordPress, подключив все необходимые модули для ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Макеты тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/onfoot.zip. Сайт адаптивный Из требования:[list][*]все картинки в спрайтах [*]HTML5[/list]Все предложения только в проект. Сразу пишите цену и сроки, без цены не рассматриваются

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка на Webasyst Shop Script

    Требуется сверстать 10 страниц ИМ и натянуть на шоп скрипт. Верстка главной уже готова. Потребуется возможно небольшая правка функционала на этапе заказа. Бюджет 7000р.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта по psd

    Добрый день!  Я ищу специалиста по верстке макетов, со знанием JS. У нас есть два крупных проекта и далее мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве.  Я подготовил тестовое задание, нам необходимо понять, что нам по пути. Нужно отверстать ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Pixel perfect верстка сайта недвижимости

    Для сайта недвижимости DomEra (https://www.dom-era.com) требуется pixel perfect верстка. 1. Адаптивность 2. Кроссбраузерность. 3. Валидность кода 4. Отключить браузерные стили 5. Эффект параллакса и выезжающих элементов. Форма выбора региона в шапке является точной копией https://realty.yandex.ru/ Форма выбора района в фильтре является точной ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправки на сайте

    $23

    ТЗ https://docs.google.com/document/d/1HEaDYRkhUxnQjQ5Lq6Jla9FAy6_qQT9XxP46BWi2qZo/edit?usp=sharing Срок выполнения 1 день. Оплата по безопасной сделке либо прямая оплата, но после выполнения работы.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется верстка 4 страниц сайт + мобильная версия

    $120

    Добрый день Требуется верстка 4х страниц сайт + мобильная версия дваскрипт, что бы все работало (есть тз) верстка direction: RTL иврит проверка по пиксель перфект прикрепляю главную страницу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужна качественная адаптивная (под все браузеры, под мобильный вид) верстка страницы, строго без ошибок, с понятным кодом..

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    Нужно сверстать несколько макетов в html Макеты прикрепил. Стандартно, IE8+ , FF, Хром, Опера.  От Вас цена/срок. Поэтапная оплата (вебмани)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад