Верстка сайта по psd

HTML-версткаЗавершен3 заявки335 просмотров
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Добрый день! 

Я ищу специалиста по верстке макетов, со знанием JS. У нас есть два крупных проекта и далее мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. 

Я подготовил тестовое задание, нам необходимо понять, что нам по пути. Нужно отверстать верхушку страницы с меню. 

Архив с заданием по ссылке  https://yadi.sk/d/rLlW32FGkKAQc 

В архиве две гиф анимации для того чтобы понять как должно работать меню в настольной версии и в адаптивной. Шрифты так же отдельной папкой. Иконки необходимо использовать в СВГ. Слайдер стандартный плавно меняются фотографии и текст.

Важный момент, контент в меню может быть разной величины, тоесть может в одном пункте быть больше подпунктов, а в другом меньше. Соотв. высота меню может меняться. И при переходе мышкой от одного пункта меню к другому контент в меню должен плавно меняться как тут http://moskva.beeline.ru/customers/products/ (если наведете на Продукты и потом наведете на Оплата)

Самое главное для оценки это аккуратность переноса всего что есть на макете в код. Расстояния и тд. 

Поэтому можно сделать только настольную версию с меню. На адаптив не тратить время.

Верстка сайта
8 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dmtrglvk
Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Не первый раз работаю с Дмитрием! Спасибо как всегда на высшем уровне
Доволен работой с Сергеем. Ответственный и адекватный заказчик!
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