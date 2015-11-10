Верстка сайта по psd

Добрый день!

Я ищу специалиста по верстке макетов, со знанием JS. У нас есть два крупных проекта и далее мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

Я подготовил тестовое задание, нам необходимо понять, что нам по пути. Нужно отверстать верхушку страницы с меню.

Архив с заданием по ссылке https://yadi.sk/d/rLlW32FGkKAQc

В архиве две гиф анимации для того чтобы понять как должно работать меню в настольной версии и в адаптивной. Шрифты так же отдельной папкой. Иконки необходимо использовать в СВГ. Слайдер стандартный плавно меняются фотографии и текст.

Важный момент, контент в меню может быть разной величины, тоесть может в одном пункте быть больше подпунктов, а в другом меньше. Соотв. высота меню может меняться. И при переходе мышкой от одного пункта меню к другому контент в меню должен плавно меняться как тут http://moskva.beeline.ru/customers/products/ (если наведете на Продукты и потом наведете на Оплата)

Самое главное для оценки это аккуратность переноса всего что есть на макете в код. Расстояния и тд.

Поэтому можно сделать только настольную версию с меню. На адаптив не тратить время.