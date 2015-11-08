Pixel perfect верстка сайта недвижимости

HTML-версткаЗакрыт8 заявок188 просмотров
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Для сайта недвижимости DomEra (https://www.dom-era.com) требуется pixel perfect верстка.

1. Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Отключить браузерные стили

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Форма выбора региона в шапке является точной копией https://realty.yandex.ru/

Форма выбора района в фильтре является точной копией https://realty.yandex.ru/

Макеты:

https://www.dom-era.com/Domera-png.rar

https://www.dom-era.com/Domera_icons_font.rar

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Важно:  отслеживать ход выполнения работы на сервере.
Верстка сайта
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Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
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