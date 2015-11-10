Адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен13 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна качественная адаптивная (под все браузеры, под мобильный вид) верстка страницы, строго без ошибок, с понятным кодом..

8 лет назад
Alek001
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Klochko
Сергей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$40
1 день
Очень доволен работой - по ТЗ сделано все идеально, верстка аккуратная, адаптивная, без ошибок. Рекомендую!
Все прошло на высшем уровне. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую. Спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка

    Макеты тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/onfoot.zip. Сайт адаптивный Из требования:[list][*]все картинки в спрайтах [*]HTML5[/list]Все предложения только в проект. Сразу пишите цену и сроки, без цены не рассматриваются

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необычное меня для кулинарного сайта.

    Привет всем, нужно сделать для сайта кулинарной тематики [b]Меню[/b] [u] То есть нарисовать и установить на сайт![/u] Пример которого увидите ниже... Сайт под управлением DLE 10  Для сайта kuhnea точка com меню хочу расположить чуть ниже блока "Если вам понравился рецепт, ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка для WP поверх фирм. темы, настройка CMS

    $25

    Здравствуйте! Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас) платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн  (есть в формате PSD). Изменения в дизайне темы касаются в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    Нужно сверстать несколько макетов в html Макеты прикрепил. Стандартно, IE8+ , FF, Хром, Опера.  От Вас цена/срок. Поэтапная оплата (вебмани)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить imagemap

    Необходимо подправить imagemap с учётом масштабируемости изображения. Поставлен width=70%, а атрибуты карты остаются прежними

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать лендинг на HTML

    Сверстать лендинг на HTML руками!!! Ссылка на дизайн и проект http://alexandralexandr.bazium.ru/lp/page-5/variant/39211 Отдельная страница спасибо после отправки формы. Добавить анимацию в 1 блок.(см. похожий проект) 1.Шапка  с телефоном при прокрутке оставалась в зоне видимости.( в шапке замена на логотип слева) предоставляется. 2. Стрелка ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку готового шаблона

    Сайт - pohydej-ka.ru Нужно сделать адаптивную верстку, т.е. чтобы сайт хорошо смотрелся на различных устройствах. Тема wordpress простая. Горизонтальное верхнее меню будет исчезать на мобильных и планшетах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад