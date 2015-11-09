Верстка. Адаптив. Анимация

HTML-версткаЗакрыт11 заявок151 просмотр
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Уже есть адаптивная верстка с эффектами появления. Нужно изменить первый экран, добавить еще три блока и еще одно поле к форме. Лендинг

8 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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