Нужна помощь в верстке

HTML-версткаЗакрыт14 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощь в решении проблем по верстке.

Сайт сделан с использованием bootstrap.

По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле.

Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.

8 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать тему для вордпресс

    $100

    Сверстать  сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина  и  привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть  совместимая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходима верстка и натяжка

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Имеется psd дизайн сайта, необходима верстка и натяжка на популярную CMS Дизайн и функционал сайта будет фактически как этот - megaferum.ru Пишите пожалуйста ваши цены и сроки и реализуемую CMS  Спасибо

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задание создать 2 xml-фида Яндекс. Недвижимость.

    Задача. Нам необходимо создать 2 xml-фида   для автоматической выгрузки объявлений из XML на яндекс. Недвижимость. Данные для этого: А)   Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] нужна ссылка на xml-фид, yandex22.xml фид прикреплен. Б)  Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] создать xml-фид  для выгрузки объявлений на квартиры и сделать ссылку ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки верстки сайта + API Я.карт

    тз во вложении в нем пересекаются 2 сайта: http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы Это не один и тот же сайт, они разные. Сайт без админки, код легко открывается и редактируется через Notepad++ Верстка нужна: ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать небольшой Лендинг

    $80

    Сверстать небольшой Лендинг пейдж вуза. Необходимо сделать практически в режиме онлайн - оперативно. Время на работу - до вечера сегодняшнего дня. Только кодом - никаких cms. Дизайн есть

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка. Адаптив. Анимация

    Уже есть адаптивная верстка с эффектами появления. Нужно изменить первый экран, добавить еще три блока и еще одно поле к форме. Лендинг

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подкорректировать верстку на странице

    $30

    Требуется подправить уже существующую страницу, там требуется поменять статичные метки на анимационные, поменять кнопки, добавить паралакс прокрутку, изменить вид на мобильнике, сейчас неровно все. в айфоне не работает прокрутка. bootstrap3

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать правки на главной странице

    $50

    Требуется подкорректировать верстку. и добавить раздел к админке. надо выровнить элементы на странице. Добавить форму обратной связи (верстку) добавить иконку на сайт, при наведении на которую выплывает фрейм с тектом (который можно редатировать в админке)-это ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстальщик для WordPress

    Требуется опытный специалист для верстки (и последующей настройки) нескольких сайтов-лендинков на WordPress. (пример [url=http://www.mobidacha.ru/]www.mobiDacha.ru[/url])В заявке, помимо цены, пожалуйста Ваш опыт работы с WordPress a примеры Ваших сайтов на этой админке.

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад