Адаптивная верстка

Добрый день.

Требуется сверстать одну страницу (пример страницы прилагается в скриншоте)

Верстка – html5 адаптивная.

Требование к странице:

1. форма кнопок "отмена" и оплатить"

2. По клику на "оплатить", кнопки ("отмена" и оплатить") убираются, вместо них выводим форму ввода номера телефона, информационную строку и кнопку продолжить, все остальные элементы остаются без изменения.

PSD файл в наличии и выполнен согласно требованием под Bootstrap верстку.

Оплата: Webmoney

Контакты: Skype

в комментариях указывайте стоимость и сроки.

Студиям не писать.