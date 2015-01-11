chelovek2004

Нужно начать верстку PSD макета (включая js-скрипты) В итоговом состоянии макеты должны быть адаптивными (3 разрешения), но пока адаптивные макеты не готовы, можно начать с одного разрешения. Макеты практически готовы, можно оценить в ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $13
Сделать аналогичный дизайн сайта (пример - http://www.zelen-dom.ru), в шапке картинка как-нибудь обыгранная, название, телефон, далее основное меню с пунктами "главная, о нас, народная медицина, новости, услуги, контакты", основной блок (3 колонки) и подвал. Еще форму заказа и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется дизайн сайта, продающего двери (входныемежкомнатные) и не только (возможно, еще напольные покрытия, обои, окна). Дизайн должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО адаптивным! Я думаю, нужно как минимум под 3 устройства (усредненных): для fullhd мониторов, для обычных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно доверстать и донатянуть PSD макет на Wordpress. Доверстать осталось примерно 4-5 ВНУТРЕННИХ страниц. Шапка, слайдер, меню уже на 80% готовы. Подвал тоже готов. Так же, нужно сделать весь сайт АДАПТИВНЫМ (включая то, что ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Макеты оценить можно здесь: http://yadi.sk/d/CBfoFE7aixQXe Вместе со скриптами. Под скриптами подразумевается слайдер в шапке, кастомные метки и баллуны на гугл картах. Еще вот эта полоска http://joxi.ru/Vm6bP1ahL8oYmZ при наведении должна "подъезжать" с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно доверстать и закончить процесс натяжки PSD макета на Wordpress 3.5 Суть всей работы – сделать редизайн существующего сайта. Нового функционала практически нет. Макеты можно оценить по ссылке http://yadi.sk/d/ESGxnDx4iWDBV На ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется дорабатывать самописный портал недвижимости. Главная "фишка" проекта - все объекты недвижимости расположены на Яндекс.Карте. То есть, у каждого объекта имеется собственная метка на карте, есть возможность посмотреть подробности по каждому объекту, с фотографиями, планами ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется полностью небольшой самописный (сделан с 0) портал недвижимости, тесно интегрированный с API Яндекс.Карт. Из функций – добавление новых меток (БД локальная) на карте, с описанием, адресом, несколькими фото. В пользовательской части есть возможность поиска ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад