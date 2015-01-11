chelovek2004

Илья chelovek2004

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать из PSD макета с js скриптами

    Нужно начать верстку PSD макета (включая js-скрипты) В итоговом состоянии макеты должны быть адаптивными (3 разрешения), но пока адаптивные макеты не готовы, можно начать с одного разрешения. Макеты практически готовы, можно оценить в ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    $13

    Сделать аналогичный дизайн сайта (пример - http://www.zelen-dom.ru), в шапке картинка как-нибудь обыгранная, название, телефон, далее основное меню с пунктами "главная, о нас, народная медицина, новости, услуги, контакты", основной блок (3 колонки) и подвал. Еще форму заказа и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен дизайн сайта дверной тематики

    Требуется дизайн сайта, продающего двери (входныемежкомнатные) и не только (возможно, еще напольные покрытия, обои, окна).  Дизайн должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО адаптивным! Я думаю, нужно как минимум под 3 устройства (усредненных): для fullhd мониторов, для обычных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доделать верстку и натяжку макета на Wordpress

    Нужно доверстать и донатянуть PSD макет на Wordpress. Доверстать осталось примерно 4-5 ВНУТРЕННИХ страниц. Шапка, слайдер, меню уже на 80% готовы. Подвал тоже готов. Так же, нужно сделать весь сайт АДАПТИВНЫМ (включая то, что ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать 2 страницы + popup из PSD

    Макеты оценить можно здесь: http://yadi.sk/d/CBfoFE7aixQXe Вместе со скриптами. Под скриптами подразумевается слайдер в шапке, кастомные метки и баллуны на гугл картах. Еще вот эта полоска http://joxi.ru/Vm6bP1ahL8oYmZ при наведении должна "подъезжать" с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Закончить процесс натяжки PSD макета на Wordpress

    Нужно доверстать и закончить процесс натяжки PSD макета на Wordpress 3.5 Суть всей работы – сделать редизайн существующего сайта. Нового функционала практически нет. Макеты можно оценить по ссылке http://yadi.sk/d/ESGxnDx4iWDBV На ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дорабатать самописный портал недвижимости

    Требуется дорабатывать самописный портал недвижимости. Главная "фишка" проекта - все объекты недвижимости расположены на Яндекс.Карте. То есть, у каждого объекта имеется собственная метка на карте, есть возможность посмотреть подробности по каждому объекту, с фотографиями, планами ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать самописный портал недвижимости

    Имеется полностью небольшой самописный (сделан с 0) портал недвижимости, тесно интегрированный с API Яндекс.Карт. Из функций – добавление новых меток (БД локальная) на карте, с описанием, адресом, несколькими фото. В пользовательской части есть возможность поиска ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сверстать из PSD макета с js скриптами
JavaScript
Хорошо поработали. С удовольствием буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
Спасибо за работу! Отличное соотношение цена\качество. Рекомендую!
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Простой дизайн сайта
С удовольствием повторно поработал с Ильей. Обратная связь, четкое тз... как всегда на высоте. С человеком комфортно и легко работать. Еще раз настоятельно рекомендую сотрудничеству)
Спасибо, работа проделана на высоком уровне! Все пожелания учтены и внесены исправления в короткие сроки.
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Нужен дизайн сайта дверной тематики
Сотрудничество с Ильей прошло отлично! Моментальная, четкая и лаконичная обратная связь! В процессе заказа было легко общаться, если возникали вопросы по дизайну, получал развернутый ответ и конкретные (и по существу!) замечания! Были моменты когда со стороны дизайна определенные части занимали больше времени, в этих случаях Илья относился с пониманием. В целом над проектом было приятно и легко работать, складывалось ощущения что я себе ИМ делаю) С оплатой также никаких проблем. Еще раз спасибо за интересный проект! Однозначно рекомендую как добросовестного клиента и хорошего человека! П.с. С такими клиентами хочется работать опять)
Дмитрий просто отличный исполнитель! Огромное внимание к деталям, очень подробно прорабатывается каждый блок до мельчайших мелочей, даже иногда слишком их много получается. Первый раз с таким сталкиваюсь. Приятно. Действительно много предложений по разным моментам, чувствуется опыт. Макет отлично скомпонован, не видел ни одного лишнего или не подписанного слоя. Размер макета поражает - не более 11 Мб в моем случае. По срокам так же все прекрасно, всегда укладывается. Если могут быть какие-то задержки, всегда заранее предупреждает. В общении очень приятен. Я человек прямой и обычно отзывы пишу "как есть", без преувеличений, но здесь не к чему придраться. Могу только всячески рекомендовать! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
vovas16m
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
8 баллов
10 лет назад
Сверстать 2 страницы + popup из PSD
Все гуд
Отличное сочетание цена\качество! Все исправления очень быстро вносились, приятно работать!
Ответный отзыв