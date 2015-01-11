chelovek2004

Дмитрий просто отличный исполнитель! Огромное внимание к деталям, очень подробно прорабатывается каждый блок до мельчайших мелочей, даже иногда слишком их много получается. Первый раз с таким сталкиваюсь. Приятно. Действительно много предложений по разным моментам, чувствуется опыт. Макет отлично скомпонован, не видел ни одного лишнего или не подписанного слоя. Размер макета поражает - не более 11 Мб в моем случае. По срокам так же все прекрасно, всегда укладывается. Если могут быть какие-то задержки, всегда заранее предупреждает. В общении очень приятен. Я человек прямой и обычно отзывы пишу "как есть", без преувеличений, но здесь не к чему придраться. Могу только всячески рекомендовать! Спасибо за работу!