Верстка сайта

Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути страница сама докручивается вверх до полного экрана. Из анимации - после докрутки очередной страницы текст и подложка "приезжают" с разных сторон. В остальном единственное требование - аккуратность нарезки и верстки в точном соответствии с макетом, чтоб при разных разрешениях по возможности не сыпались пропорции и элементы страниц. Макет предоставим в psd, все в отдельных слоях. пиктограммы и логотипы в векторе. Также предоставим readme с полным описанием.

Срок 2-3 дня = 6000 р.

Срок 1 день = 9000 р.

Для примера смотрите convoy.com но без системы регистрации.