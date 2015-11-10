Верстка сайта

Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...
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Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути страница сама докручивается вверх до полного экрана. Из анимации - после докрутки очередной страницы текст и подложка "приезжают" с разных сторон. В остальном единственное требование - аккуратность нарезки и верстки в точном соответствии с макетом, чтоб при разных разрешениях по возможности не сыпались пропорции и элементы страниц. Макет предоставим в psd, все в отдельных слоях. пиктограммы и логотипы в векторе. Также предоставим readme с полным описанием.
Срок 2-3 дня = 6000 р.
Срок 1 день = 9000 р.
Для примера смотрите convoy.com но без системы регистрации.
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