Доработка ajax в jQuery FlexSlider v2.2.2

HTML-версткаЗавершен1 заявка153 просмотра
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Добрый день! 

Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет срабатывать на кнопке вправо. 

Доступы предоставлю, все объясню и покажу наглядно.

jQueryAjax
8 лет назад
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
DoctorSpirit
Сергей Гора 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
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