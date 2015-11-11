Правки в стандартный шаблон Wordpress

Добрый день! Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет ...