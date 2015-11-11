Правки в стандартный шаблон Wordpress

HTML-версткаЗавершен4 заявки167 просмотров
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Нужен программист, хорошо разбирающийся в Wordpress

Небольшие правки в стандартный шаблон вордпресс

Устранить 4 ошибки на validator.w3.org

Разобраться с некоторыми лагами

WordPress
8 лет назад
MrPaul710
Павел 
41 годКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$6
1 день
Чётко, оперативно, без проблем! Человек знает своё дело и умеет работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший человек и отличный заказчик, а также талантливый музыкант! Успехов Вам в работе.
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