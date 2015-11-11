Верстка под opencart2 /интеграция модуля

День добрый. В связи с тем что очень много халтурщиков и прочих товарищей, не способных выполнять работу четко и в срок, мы сейчас поступаем следующим образом: на конкурсной основе всем откликнувшимся даем на верстку одну и туже страницу макета в psd формате и даем сутки на выполнение работы. По результатам прошедших суток сразу становится видно кто намерен работать, а кто нет. Верстка тестовой страницы не оплачивается, мы даем одну и туже страницу всем откликнувшимся. По ней мы просто определяем и сравниваем результаты работы. Ее нужно сверстать под OpenCart 2.Если вас устраивает такой вариант, то я жду от вас e-mail, на который отправлю psd макет.