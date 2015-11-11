Битрикс – надо поправить HTML2PDF

Joomla 2.5, стоит адаптивный шаблон 1. Сейчас на сайте центральный блок расположен слева, и правый блок (узкий). Нужно уменьшить центральный блок и добавить левее его еще один блок, такой же шириной как правый. 2. Наладить адаптивность по ...
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