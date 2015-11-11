Верстка Landing Page

HTML-версткаЗакрыт44 заявки392 просмотра
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Добрый день.

Требуется сверстать LP.

Рассматриваем варианты с интеграцией MODX или WP, либо без интеграции.

Срок - до 5 дней.

Оплата СБ, ЯД, WMR.

Ждем предложений по стоимости.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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