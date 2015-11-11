Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт31 заявка391 просмотр
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Знания и хороший опыт применения: HTML5, CSS, Responsive Web Design.

Знания JavaScript, jQuery на уровне сделать попап, параллакс или что-то похожее.

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Верстка сайта
8 лет назад
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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