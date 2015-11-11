Не открывается меню

HTML-версткаЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Есть сайт http://icetern.esy.es/ нужно починить меню. При клике не разворачивается меню в мобильном браузере firefox. 

8 лет назад
teddy_
Алла 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
trifan112233
Александр 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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