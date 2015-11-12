Адаптивная верстка письма

Требуется доработать ряд задач в сайте www.artcontract.ru Работу нужно вести на тестовом поддомене Прикрепляю часть скриншотов Но на данном этапе в архитектуру углубляться не нужно, в основном требуется переверстка некоторых блоков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Надо адаптивно сверстать очень легкий шаблон письма. Макет: https://drive.google.com/file/d/0BxAcGwfajX5SanVpMmpzSllFTjA/view
Задание не сложное. Обращаться только к тем, кто знают технику верстки таких писем. Сначала проверяю - потом оплачиваю.
Бюджет 500р.
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