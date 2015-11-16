Сверстать макет натянуть на CMS

$50
HTML-версткаЗавершен19 заявок239 просмотров
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Здравствуйте, нужно сверстать макет и натянуть на CMS. Какая будет CMS не принципиально. Рассмотрю различные варианты.

Бюджет скромный...

8 лет назад
dr_green
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
fR33m3n
Денис 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
3 дня
Качественно и в срок выполнил поставленную задачу. Категорически рекомендую к сотрудничеству!
Рад сотрудничеству! Рекомендую! +
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