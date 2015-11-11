Доверстать и натянуть дизайн

Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html

Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части.

В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод новостей, нижняя часть и т.п.). Наверное, самое сложное - это привести стили доп модулей в одном дизайне. В целом, ничего сложного нет вообще.

Ну и еще - оно по-умолчанию под разные разрешения, в т.ч. и планшеты/мобильные, так что это также надо будет учесть при верстке хедера.

Предлагайте свои расценки, срок не жмущий. Неделя-вторая будет точно.

Будет поднята полная копия, либо дан бэкап сайта, а дальше ковыряйтесь.

Можем по предоплате, остаток после проверки всего функционала.

Также, от вас 2 недели на проверку и правки найденных багов после заливки на продакшн.