Требуется доработка верстки

HTML-версткаЗакрыт7 заявок293 просмотра
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Нужно поправить верстку на готовом магазине на движке Opencart, не повредив сам движок.  

Верстка бутстрапная, 400px-100%  

Есть много замечаний, которые нужно скорректировать (где-то доверстать, где-то переделать сокращение блока).  

Есть подробное ТЗ.  

Оплата – 600 р/час.   

Работы примерно на 40-50 часов.

8 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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