Верстка и программирование сайта

Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть psd макет сайта (главная+2 внутренние страницы).
Необходимо сверстать адаптивно и посадить на движок.
Предлагайте сроки и цену.
Подробности в личку.
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