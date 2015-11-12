Верстка и программирование сайта

HTML-версткаЗакрыт25 заявок361 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть psd макет сайта (главная+2 внутренние страницы).

Необходимо сверстать адаптивно и посадить на движок.

Предлагайте сроки и цену.

Подробности в личку.

8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
2GARINKoder
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
7 дней
Сорвал все сроки. Не показал ничего. Не отвечает на письма и телефон. Не связывайтесь. Не тратьте свое время.
  • Похожие заказы

  • Доверстать и натянуть дизайн

    Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка портала на BOOTSTRAP 3

    Шукаємо front-end розробника/веб-дизайнера для цікавого проекту: доробка та оптимізація дизайну порталу для бронювання часу (стоматологи, масажисти і т. д.). Портал майже готовий (верстанняі back-end). Ваша задача: покращення існуючого дизайну, верстання деяких нових сторінок та забеспеченнння адаптивності всього сайту ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Задача: сверстать страницу лендинга. Для понимания задачи присоединил jpg Жду предложение по стоимости и срокам.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Необходимо сверстать макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B_4l3hD-VdkvUFdpVnFFMFl2c28&amp;usp=sharing

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменение существующего сайта

    В работающем сайте изменить шаблоны (формы ) в каталоге  товаров. Помимо визуальных изменений необходимо добавить в шаблоны поле "цена" (которую потом можно будет заполнять из admin panel.), а также  прикрутить возможность онлайн заказа товара, без возможности онлайн ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка письма

    $10

    Здравствуйте. Надо адаптивно сверстать очень легкий шаблон письма. Макет: [url=https://drive.google.com/file/d/0BxAcGwfajX5SanVpMmpzSllFTjA/view]https://drive.google.com/file/d/0BxAcGwfajX5SanVpMmpzSllFTjA/view[/url] Задание не сложное. Обращаться только к тем, кто знают технику верстки таких писем. Сначала проверяю - потом оплачиваю. Бюджет 500р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать макет натянуть на CMS

    $50

    Здравствуйте, нужно сверстать макет и натянуть на CMS. Какая будет CMS не принципиально. Рассмотрю различные варианты. Бюджет скромный...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Не открывается меню

    Есть сайт http://icetern.esy.es/ нужно починить меню. При клике не разворачивается меню в мобильном браузере firefox.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад