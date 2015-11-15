Сверстать лендинг и поставить на CMS

Добрый день. Дизайн во вложении. Нужно сверстать макет и пихнуть его на вордпресс (если есть альтернатива, предложите). Заявки должны собираться в админке в виде имен и телефонов, база подписавшихся на рассылку тоже должна формироваться в админке, чтобы сней можно было работать в дальнеешем. Если у вас уже есть опыт верстки и интеграции страницы с такого рода функционалом – оставляйте заявки.

Сроки как всегда минимальные. Цена за работу – 6000 рублей.