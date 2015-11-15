Сверстать лендинг и поставить на CMS

$90
HTML-версткаЗавершен18 заявок337 просмотров
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Добрый день. Дизайн во вложении. Нужно сверстать макет и пихнуть его на вордпресс (если есть альтернатива, предложите). Заявки должны собираться в админке в виде имен и телефонов, база подписавшихся на рассылку тоже должна формироваться в админке, чтобы  сней можно было работать в дальнеешем. Если у вас уже есть опыт верстки и интеграции страницы с такого рода функционалом – оставляйте заявки.

Сроки как всегда минимальные. Цена за работу – 6000 рублей.

8 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Narek-T
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$90
2 дня
Профессионал с прекрасным пониманием задачи и владением быстрыми способами ее решения. Рекомендую.
К сожалению сейчас мало заказчиков которые могут четко поставить задачу. Алексей из этих заказчиков. Отлично составленное ТЗ после которого не осталось вопросов. Оплата в срок. Однозначно рекомендую. Спасибо!
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