Верстка, установка готового дизайна на opencart, форум smf

HTML-версткаЗавершен5 заявок184 просмотра
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Необходимо установить готовый дизайн (psd файлы) на opencart  и форум smf

Бюджет не большой. Подойдут люди и без большого количества отзывов, главное не негативных и точно знающих как выполнить именно это заданице) Жду предложений.

OpenCart
8 лет назад
sfarmak
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vermerserver
Сергей 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
5 дней
Продолжаем работу. Сроки увеличены по моей инициативе. Все ОК
Претензий к заказчику нет, работалось совместно хорошо.
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