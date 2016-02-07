Верстка, установка готового дизайна на opencart, форум smf

Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить готовый дизайн (psd файлы) на opencart и форум smf
Бюджет не большой. Подойдут люди и без большого количества отзывов, главное не негативных и точно знающих как выполнить именно это заданице) Жду предложений.
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