vermerserver

Сергей vermerserver

 
41 годБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
choip
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
9 баллов
8 лет назад
Тема для OpenCart по PSD
Добросовестный и крайне общительный человек!
Работать было очень приятно. Задачи ставятся конкретно, оплата проведена в срок.
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sfarmak
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка, установка готового дизайна на opencart, форум smf
Продолжаем работу. Сроки увеличены по моей инициативе. Все ОК
Претензий к заказчику нет, работалось совместно хорошо.
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Builder_van
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Верстка
Все работает. Материальных благ!
Приятно было работать. Спасибо за взаимопонимание. Рекомендую.
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Builder_van
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Верстка HTML
Сергей хороший мастер верстки , и оч. сдержанный, терпеливый подрядчик. Сроки запуска несколько затянуты, но больше по причинам, касающимся меня. Рекомендую.
Очень понимающий и терпеливый заказчик, приятно было работать.
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Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
6 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть psd на Joomla 1.5
Работа была выполнена нормально, согласно ТЗ.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
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HTML-верстка
7 отзывов
от $25
от 2 дней
#536
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $60
от 6 дней
#369