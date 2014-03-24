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Отзывы заказчиков
$45
9 баллов
8 лет назад
Добросовестный и крайне общительный человек!
Ответный отзыв
Работать было очень приятно. Задачи ставятся конкретно, оплата проведена в срок.
$40
10 баллов
8 лет назад
Продолжаем работу. Сроки увеличены по моей инициативе. Все ОК
Ответный отзыв
Претензий к заказчику нет, работалось совместно хорошо.
$80
10 баллов
10 лет назад
Все работает. Материальных благ!
Ответный отзыв
Приятно было работать. Спасибо за взаимопонимание. Рекомендую.
$80
10 баллов
10 лет назад
Сергей хороший мастер верстки , и оч. сдержанный, терпеливый подрядчик. Сроки запуска несколько затянуты, но больше по причинам, касающимся меня. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понимающий и терпеливый заказчик, приятно было работать.
$40
6 баллов
10 лет назад
Работа была выполнена нормально, согласно ТЗ.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
HTML-верстка
7 отзывов
от $25
от 2 дней
#536
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $60
от 6 дней
#369