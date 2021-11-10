Увеличение Продаж. Повышение Конверсии. Комплексное продвижение интернет-магазинов и контентных проектов. Профессиональный аудит. Качество!!!

Кто я?

Ответственный, исполнительный специалист в области поискового продвижения и аудита, зовут Дмитрий. Долгое время работаю в сфере интернет-маркетинга, на протяжении последних лет успешно занимаюсь, продвижением и раскруткой сайтов различных тематик и конкуренции, как крупных, так и малых интернет-магазинов, порталов. В моей работе вы не найдете шаблонов, схем продвижения, вся работа строится сугубо индивидуально и напрямую зависит, в первую очередь, от самого сайта и его состояния, а также от пожеланий клиента. Основная задача работы это повышение трафика, продаж, в следствии чего, я не занимаюсь продвижением отдельных запросов/групп на сайте, а использую только комплексный подход в своей работе и уделяю внимание всем аспектам, как со стороны программной части, контента, ся, так и со стороны юзабилити и конверсии.

Моя работа строиться на 2х основных этапах:

в первую очередь на сайте исправляются все ошибки, проблемы и косяки. Прорабатывается структура, дорабатываются необходимые элементы, блоки и так далее. Я подготавливаю полноценные прототипы всего сайта, либо необходимых, отдельных элементов. Сайт доводиться до идеального состояния, готовому к оптимизации и непосредственному продвижению. * Если с сайтом все хорошо, данный этап будет пропущен, но на практике подобных проектов единицы.

продвижение проекта, выполнение всех необходимых работ

Мои услуги?

1. Поисковое продвижение сайтов.

Кропотливая ручная работа, начиная от сбора ся, оптимизации, контента, заканчивая внешним продвижением, поведенческими факторами, улучшением навигации и интерфейса. Не использую незаконных методов, а также автоматических систем и агрегаторов. Беру в работу проекты на любой стадии, также сайты от которых отказались предыдущие исполнители, по каким-либо причинам. (в услуги входят создание прототипов страниц/элементов, контроль программистов);

Стоимость услуг от 10 т.р. в месяц (без учета расходов на внешнее продвижение)

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2. Комплексный аудит.

Выявление всевозможных проблем, которые в той или иной мере препятствуют полноценному продвижению и росту сайта (технические моменты, внутренняя оптимизация, юзабилити и так далее). В итоге вы получаете четко структурированный документ со скриншотами и примерами, который показывает все ошибки, проблемы на сайте и пути их устранения, так называемая работа над ошибками, которую необходимо сделать.

Срок выполнения 5-7 рабочих дней. Иногда больше (оговариваю заранее).

Стоимость - от 3 т.р.

* При заказе продвижения аудит вы получаете бесплатно (входит в стоимость)

3. Сопутствующие услуги.

Создание полноценного семантического ядра проекта, кластеризация...

Оптимизация страниц (теги, контент, изображения)...

Контекстная реклама ДИРЕКТ, ADWORDS (анализ, создание и настройка)...

Копирайтинг, написание контента любой сложности...

Комплексная Web-аналитика (анализ конкуренции, трафика, юзабилити, поведение посетителей)...

Внешняя оптимизация (продвижение)...

И т. д.

По любым вопросам пишите:

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