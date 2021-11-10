Kro

Дмитрий Kro

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Увеличение Продаж. Повышение Конверсии. Комплексное продвижение интернет-магазинов и контентных проектов. Профессиональный аудит. Качество!!!

Кто я?

Ответственный, исполнительный специалист в области поискового продвижения и аудита, зовут Дмитрий. Долгое время работаю в сфере интернет-маркетинга, на протяжении последних лет успешно занимаюсь, продвижением и раскруткой сайтов различных тематик и конкуренции, как крупных, так и малых интернет-магазинов, порталов. В моей работе вы не найдете шаблонов, схем продвижения, вся работа строится сугубо индивидуально и напрямую зависит, в первую очередь, от самого сайта и его состояния, а также от пожеланий клиента. Основная задача работы это повышение трафика, продаж, в следствии чего, я не занимаюсь продвижением отдельных запросов/групп на сайте, а использую только комплексный подход в своей работе и уделяю внимание всем аспектам, как со стороны программной части, контента, ся, так и со стороны юзабилити и конверсии. 

Моя работа строиться на 2х основных этапах:

  • в первую очередь на сайте исправляются все ошибки, проблемы и косяки. Прорабатывается структура, дорабатываются необходимые элементы, блоки и так далее. Я подготавливаю полноценные прототипы всего сайта, либо необходимых, отдельных элементов. Сайт доводиться до идеального состояния, готовому к оптимизации и непосредственному продвижению.

    * Если с сайтом все хорошо, данный этап будет пропущен, но на практике подобных проектов единицы.

  • продвижение проекта, выполнение всех необходимых работ

Мои услуги?

1. Поисковое продвижение сайтов.

Кропотливая ручная работа, начиная от сбора ся, оптимизации, контента, заканчивая внешним продвижением, поведенческими факторами, улучшением навигации и интерфейса. Не использую незаконных методов, а также автоматических систем и агрегаторов. Беру в работу проекты на любой стадии, также сайты от которых отказались предыдущие исполнители, по каким-либо причинам. (в услуги входят создание прототипов страниц/элементов, контроль программистов);

Стоимость услуг от 10 т.р. в месяц (без учета расходов на внешнее продвижение)

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2. Комплексный аудит.

Выявление всевозможных проблем, которые в той или иной мере препятствуют полноценному продвижению и росту сайта (технические моменты, внутренняя оптимизация, юзабилити и так далее). В итоге вы получаете четко структурированный документ со скриншотами и примерами, который показывает все ошибки, проблемы на сайте и пути их устранения, так называемая работа над ошибками, которую необходимо сделать.

Срок выполнения 5-7 рабочих дней. Иногда больше (оговариваю заранее).

Стоимость - от 3 т.р. 

* При заказе продвижения аудит вы получаете бесплатно (входит в стоимость)

3. Сопутствующие услуги.

  • Создание полноценного семантического ядра проекта, кластеризация...
  • Оптимизация страниц (теги, контент, изображения)...
  • Контекстная реклама ДИРЕКТ, ADWORDS (анализ, создание и настройка)...
  • Копирайтинг, написание контента любой сложности...
  • Комплексная Web-аналитика (анализ конкуренции, трафика, юзабилити, поведение посетителей)...
  • Внешняя оптимизация (продвижение)...
И т. д.

По любым вопросам пишите:

МОИ КОНТАКТЫ:

  • Личные сообщения;

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