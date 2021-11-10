Кто я?
Ответственный, исполнительный специалист в области поискового продвижения и аудита, зовут Дмитрий. Долгое время работаю в сфере интернет-маркетинга, на протяжении последних лет успешно занимаюсь, продвижением и раскруткой сайтов различных тематик и конкуренции, как крупных, так и малых интернет-магазинов, порталов. В моей работе вы не найдете шаблонов, схем продвижения, вся работа строится сугубо индивидуально и напрямую зависит, в первую очередь, от самого сайта и его состояния, а также от пожеланий клиента. Основная задача работы это повышение трафика, продаж, в следствии чего, я не занимаюсь продвижением отдельных запросов/групп на сайте, а использую только комплексный подход в своей работе и уделяю внимание всем аспектам, как со стороны программной части, контента, ся, так и со стороны юзабилити и конверсии.
Моя работа строиться на 2х основных этапах:
- в первую очередь на сайте исправляются все ошибки, проблемы и косяки. Прорабатывается структура, дорабатываются необходимые элементы, блоки и так далее. Я подготавливаю полноценные прототипы всего сайта, либо необходимых, отдельных элементов. Сайт доводиться до идеального состояния, готовому к оптимизации и непосредственному продвижению.
* Если с сайтом все хорошо, данный этап будет пропущен, но на практике подобных проектов единицы.
- продвижение проекта, выполнение всех необходимых работ
1. Поисковое продвижение сайтов.
Кропотливая ручная работа, начиная от сбора ся, оптимизации, контента, заканчивая внешним продвижением, поведенческими факторами, улучшением навигации и интерфейса. Не использую незаконных методов, а также автоматических систем и агрегаторов. Беру в работу проекты на любой стадии, также сайты от которых отказались предыдущие исполнители, по каким-либо причинам. (в услуги входят создание прототипов страниц/элементов, контроль программистов);
Стоимость услуг от 10 т.р. в месяц (без учета расходов на внешнее продвижение)
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2. Комплексный аудит.
Выявление всевозможных проблем, которые в той или иной мере препятствуют полноценному продвижению и росту сайта (технические моменты, внутренняя оптимизация, юзабилити и так далее). В итоге вы получаете четко структурированный документ со скриншотами и примерами, который показывает все ошибки, проблемы на сайте и пути их устранения, так называемая работа над ошибками, которую необходимо сделать.
Срок выполнения 5-7 рабочих дней. Иногда больше (оговариваю заранее).
Стоимость - от 3 т.р.
* При заказе продвижения аудит вы получаете бесплатно (входит в стоимость)
3. Сопутствующие услуги.
- Создание полноценного семантического ядра проекта, кластеризация...
- Оптимизация страниц (теги, контент, изображения)...
- Контекстная реклама ДИРЕКТ, ADWORDS (анализ, создание и настройка)...
- Копирайтинг, написание контента любой сложности...
- Комплексная Web-аналитика (анализ конкуренции, трафика, юзабилити, поведение посетителей)...
- Внешняя оптимизация (продвижение)...
По любым вопросам пишите:
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