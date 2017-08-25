Внести ряд правок на сайт

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка139 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо внести множество правок на сайт, CMS ModX

ТЗ и список правок в ЛС.

Жду ваших предложений.

Спасибо

6 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
5 дней
Кирилл все выполним быстро и максимально качественно. Также, еще массу разнообразных правок и доработак по сайту. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничество по проекту, надеюсь будем работать и над другими проектами.
Все хорошо, продолжаем сотрудничество до сих пор, хороший заказчик.