Сделать правки в wordpress

$8
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки137 просмотров
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Сделать правки в соответсвии с тз

WordPress
6 лет назад
mkozse
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$8
2 дня
Всё выполнено на хорошо
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