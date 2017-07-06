Сверстать лэндинг на вордпресс

Добрый день. Требуется по лендингу xn----8sbajfcsgbbxj4agcgxifp3hrjc.xn--p1ai/ Сделать его точную копию. Но должно быть меню + слайдер на 1 экране. Так же нужно будет все это натянуть на CMS для возможности наполнения. Мобильная верстка. Цены и сроки пишите в заявках.