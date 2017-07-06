Нужен спец по Wordpress

Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: https://docs.google.com/document/d/1yGODaKnsXinwjoINlOhebJ6dA7kA7Z1Sd_NH4ckLoqM/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куплена тема на themeforest, сейчас есть обновленная версия данной темы ее нужно обновить , что бы ничего не слетело.
Добавить блог и наполнить его 20 темами. (текст и картинки с меня).
Поменять пермалинки на латинские буквы с русскими словами около 30 страниц.
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