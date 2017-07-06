Нужен спец по Wordpress

Куплена тема на themeforest, сейчас есть обновленная версия данной темы ее нужно обновить , что бы ничего не слетело.

Добавить блог и наполнить его 20 темами. (текст и картинки с меня).

Поменять пермалинки на латинские буквы с русскими словами около 30 страниц.

Сайт тут