Формулы для плагина калькуляторов

Есть дизайн блога 3 страницы: Главная, категории и пост. Требуется сделать кмс под проект (не чего сложного нету) и натянуть на нее шаблон. По срокам не тороплю. WP и другие популярные кмс не предлагать. Вот список чего надо сделать: 1. ...
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Добрый день. Нужно сделать формулы для вычисления, в плагине WPCC (калькуляторы для вордпрес) вот для этих калькуляторов:
http://woman-l.ru/kalkulyator-rascheta-procenta-zhira-v-organizme/
http://woman-l.ru/kalkulyator-rascheta-vesa-po-diete-dyukana/
http://woman-l.ru/kalkulyator-vesa-pri-beremennosti/
http://woman-l.ru/kalkulyator-ovulyacii/
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