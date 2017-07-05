Перенести сайт на другой движок и доработать

Нужно наладить работу или переделать эквайринг на сайте на WP. Системы: - банковские карты - Яндекс.Деньги - сайт [url=https://blago.ru/]blago.ru[/url] Жду ваших предложений по цене и срокам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://dom-bania.ru
Движок: Диафан (если знакомы с движком, можно остаться нанем, если нет, то подойдет любая другая ЦМС, отвечающая указанным параметрам)
Что нужно сделать:
1. Сделать верстку адаптивной. Требования к версткестандартные: минималистичный код, семантичность, кроссбраузерность.
2. Внести ряд правок в стили (сделать более крупный шрифт инемного изменить шапку).
3. Интегрировать с ЦМС. Структуру сайта необходимо упростить, выкинуть некоторые вещи.
4. Доработать функционал сайта: сделать поиск и сортировку вкаталоге.
Можно сверстать по старым PSD-макеты (если так будет удобнее).Макеты сделаны под фиксированную ширину).
Необходимый функционал:
1. Любые ЧПУ и отсутствие дублей страниц.
2. Возможность прописывать мета-теги title и description бездополнительных плагинов.
3. Каталог товаров с возможностью создавать рубрики иподрубрики, добавлять сортировку по цене и ряду характеристик. Корзины на сайте
не будет, нужен просто каталог.
4. Возможность создавать произвольные рубрики, т.е. один проект можно размещать в нескольких рубриках.
Подробности в приложенном файле.
Оплата ЯД или Вебмани.
Пишите сроки
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