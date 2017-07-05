Перенести сайт на другой движок и доработать

Сайт: http://dom-bania.ru

Движок: Диафан (если знакомы с движком, можно остаться нанем, если нет, то подойдет любая другая ЦМС, отвечающая указанным параметрам)

Что нужно сделать:

1. Сделать верстку адаптивной. Требования к версткестандартные: минималистичный код, семантичность, кроссбраузерность.

2. Внести ряд правок в стили (сделать более крупный шрифт инемного изменить шапку).

3. Интегрировать с ЦМС. Структуру сайта необходимо упростить, выкинуть некоторые вещи.

4. Доработать функционал сайта: сделать поиск и сортировку вкаталоге.

Можно сверстать по старым PSD-макеты (если так будет удобнее).Макеты сделаны под фиксированную ширину).

Необходимый функционал:

1. Любые ЧПУ и отсутствие дублей страниц.

2. Возможность прописывать мета-теги title и description бездополнительных плагинов.

3. Каталог товаров с возможностью создавать рубрики иподрубрики, добавлять сортировку по цене и ряду характеристик. Корзины на сайте

не будет, нужен просто каталог.

4. Возможность создавать произвольные рубрики, т.е. один проект можно размещать в нескольких рубриках.

Подробности в приложенном файле.

Оплата ЯД или Вебмани.

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