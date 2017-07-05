Добавление эквайринга на сайт WordPress

Требуется доработать компонент [url=https://modstore.pro/packages/alerts-mailing/msocialvk]mSocialVK[/url] на MODX Revo таким образом, чтобы постилось изображение в ВК не в момент создания ресурса, а в момент его публикации. Т.е. перевешать его на событие публикации ресурса. В данный момент компонент постит материал ...
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Нужно наладить работу или переделать эквайринг на сайте на WP. Системы:
- банковские карты
- Яндекс.Деньги
- сайт blago.ru
Жду ваших предложений по цене и срокам
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