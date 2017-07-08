Доработать компонент на MODX Revolution

Всем привет! Есть магазин на Wordpress + woocommerce, адаптивная верстка, нужно внести ряд правок(в основном на frontend) и в дальнейшем заниматься поддержкой проекта. Требования: [list=1][*]html[*]css[*]js[*]php(желательно)[*]опыт разработки для wordpress[*]опыт работы с git(проект хостится на gitlab)[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать компонент mSocialVK на MODX Revo таким образом, чтобы постилось изображение в ВК не в момент создания ресурса, а в момент его публикации. Т.е. перевешать его на событие публикации ресурса.
В данный момент компонент постит материал сразу при создании документа, независимо от того, опубликован он или нет.
Тестирование доработанного компонента нужно будет предоставить на тестовом сайте (например на modhost.pro).
Сам исходный компонент скину, чтобы вам его не покупать.
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