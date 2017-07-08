Доработать компонент на MODX Revolution

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка186 просмотров
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Требуется доработать компонент mSocialVK﻿ на MODX Revo таким образом, чтобы постилось изображение в ВК не в момент создания ресурса, а в момент его публикации. Т.е. перевешать его на событие публикации ресурса.

В данный момент компонент постит материал сразу при создании документа, независимо от того, опубликован он или нет.

Тестирование доработанного компонента нужно будет предоставить на тестовом сайте (например на modhost.pro﻿). 

Сам исходный компонент скину, чтобы вам его не покупать.

MODX
6 лет назад
axle0vega
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Хороший специалист, быстро решила поставленную задачу, раньше указанного срока.
Четкая задача. Своевременная оплата. Мои рекомендации.
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