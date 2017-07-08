Доработать компонент на MODX Revolution

Требуется доработать компонент mSocialVK﻿ на MODX Revo таким образом, чтобы постилось изображение в ВК не в момент создания ресурса, а в момент его публикации. Т.е. перевешать его на событие публикации ресурса.

В данный момент компонент постит материал сразу при создании документа, независимо от того, опубликован он или нет.

Тестирование доработанного компонента нужно будет предоставить на тестовом сайте (например на modhost.pro﻿).

Сам исходный компонент скину, чтобы вам его не покупать.