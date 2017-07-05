Работы по Joomla.

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки135 просмотров
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Здравствуйте!  

У нас есть старый сайт goo.gl/IPGhf7, Joomla.  

Необходимо переконвертировать flash на главной странице в html5 и поставить код на сайт. 

Можно любым онлайн-конвертером. 

Проблема в том, что у кого нет flash, на сайте отображается http://sss.ssmaker.ru/1cedfd8f.jpg

Или поставить заглушку!

Срочно!

Пишите бюджет и срок. 

Joomla
6 лет назад
IrinaMikha
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад