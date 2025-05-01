Установка капчи сайт Joomla 1.5.25, VirtueMart 1.1.8

Здравствуйте.

Нужно сделать на сайте (Joomla 1.5.25, VirtueMart 1.1.8) капчу, которая работала бы в следующих формах:

При просмотре товаров в опции "ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО ЭТОМУ ТОВАРУ" нужно установить ввод капчи.

При регистрации клиента нужно установить ввод капчи.

При оформлении заказа в корзине "регистрация клиента" нужно установить ввод капчи.

При приемке работ сайт, его актуальная тема и все его плагины, расширения и т.д. должны работать в прежнем режиме без ошибок.

Срок 2 дня.