Натянуть LP на WP

Есть такой сайт - http://smart4kids.com.ua/

как видите он сверстан. CMS нет. Только верстка.

нужно натянуть его на WP.

мне требуется менять цены, тексты. добавлять/убирать фото детей в слайдере (в конце который почти)

добавлять видео отзывы в Отзывах

заголовок на первом экране менять.

возможно и добавлять еще модели часов.

но это сейчас вряд ли.

И теперь самое главное

Сколько такое удовольствие стоит, так чтоб всё это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественно было? и сколько времени это займет?

Спасибо.