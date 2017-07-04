Натянуть LP на WP

Необходимо внести правки в сайт на Joomla 2.5. Подробности вышлю на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой сайт - http://smart4kids.com.ua/
как видите он сверстан. CMS нет. Только верстка.
нужно натянуть его на WP.
мне требуется менять цены, тексты. добавлять/убирать фото детей в слайдере (в конце который почти)
добавлять видео отзывы в Отзывах
заголовок на первом экране менять.
возможно и добавлять еще модели часов.
но это сейчас вряд ли.
И теперь самое главное
Сколько такое удовольствие стоит, так чтоб всё это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественно было? и сколько времени это займет?
Спасибо.
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