Работа с сайтом и его формами. Друпал.

Необходимо настроить отправку электронных писем, через сервис MailChimp из CRM системы AmoCRM. При попадании сделки в CRM-системе на определенный этап, необходима отправка 1 письма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вместо окна, которое выскакивает при закрытии сайта (опросы). Сделать окно с обратной связью и слоганом(в подвале уже есть такая форма). То есть одно убираем, другое вставляем.
2. Убираем в шапке одну надпись, вместо неё дублируем кнопку из подвала, перекрашиваем её, делаем заметнее.
3. На одной из страниц изменить кусочек текста.
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