Работа с сайтом и его формами. Друпал.

1. Вместо окна, которое выскакивает при закрытии сайта (опросы). Сделать окно с обратной связью и слоганом(в подвале уже есть такая форма). То есть одно убираем, другое вставляем.

2. Убираем в шапке одну надпись, вместо неё дублируем кнопку из подвала, перекрашиваем её, делаем заметнее.

3. На одной из страниц изменить кусочек текста.