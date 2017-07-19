Работа с сайтом и его формами. Друпал.

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки181 просмотр
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1. Вместо окна, которое выскакивает при закрытии сайта (опросы). Сделать окно с обратной связью и слоганом(в подвале уже есть такая форма). То есть одно убираем, другое вставляем.

2. Убираем в шапке одну надпись, вместо неё дублируем кнопку из подвала, перекрашиваем её, делаем заметнее.

3. На одной из страниц изменить кусочек текста.

6 лет назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
aloqo
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Алексея как специалиста - хорошие знания движка, быстро, буквально за час все сделал, аккуратно, учёл нюансы. что там мобильная верстка и пр. Великолепно! Буду ещё обращаться. Спасибо, Алексей!
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