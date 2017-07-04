Доработка Лендинга

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок176 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется доработка LP (изменения текста, изменение фото)

Добавление экранов, убрать лишний код.

Цена и сроки.

6 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Все супер! Спасибо за качественную работу!
Сотрудничаем не первый раз и всегда очень доволен сотрудничеством!