Изменить предложение на сайте

$1
Системы управления (CMS)Завершен12 заявок220 просмотров
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Нужно изменить одно предложение на сайте (joomla) не могу найти где это меняется в админке

6 лет назад
sapluwka
Роман 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$5
1 день
Все объяснил и показал, четко в срок, спасибо, всем рекомендую
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