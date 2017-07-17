Изменить предложение на сайте

Добрый день Вот ТЗ https://yadi.sk/d/VHuLOtfM33URfQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить одно предложение на сайте (joomla) не могу найти где это меняется в админке
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