Сделать дизайн модуля

$15
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
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Добрый день

Вот ТЗ https://yadi.sk/d/VHuLOtfM33URfQ

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад