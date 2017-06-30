Сделать дизайн модуля

Есть шаблон нужно натянуть на движок/сделать кроссбраузерную верстку Оплата по окончанию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
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