Шаблон сайта в PSD формате натянуть на WordPress

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок112 просмотров
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Есть шаблон нужно натянуть на движок/сделать кроссбраузерную верстку

Оплата по окончанию.

WordPress
6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад