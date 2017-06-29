Поддержка корп. сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть три однотипных корп. сайта под разные регионы. 

Нужен front-end разработчик, который будет поддерживать сайты, внедрять корректировки. 

CMS:  Joomla 

Используется bitbucket

Joomla
6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копировать сайт на битрикс

    $200

    Необходимо повторить сайт на Битриксе   ввв fuso-gulf точка ru.  К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS  в данном ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Срочно исправить ошибку на DRUPAL при загрузке картинок

    $10

    Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки любого размера https://yadi.sk/i/0bOQYT3x3KbvJk (пытались загружать даже 50 кб). Настройки сервера не при чем, пробовали менять лимиты, сейчас выставлен 10 мб. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть верстку на вордпресс

    $65

    Здравствуйте! Есть верстка, довольно таки качественная, необходима натятуть на Вордпресс. Бюджет 65$. Пишите - обсудим подробности.  ПС Если нужно - с меня отзыв и ссылка на готовый сайт в портфолио.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в форму комментариев, шаблон wordpress

    Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс. Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшая работа для программиста по Джумле

    Сделать активными кнопки на сайте. Периодически кнопки на сайте становятся неактивными. На нажатие срабатывает только в определенной точке кнопки. Периодически другие кнопки становятся такими же. Нужно исправить.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка уровней доступа на Joomla 3.7.2

    Есть задача по настройке уровней доступа к сайту и его функционалу по типу классической CRM. Уровни доступа: - Admin/Superuser Админ - уже есть - Verwaltung Администрация компании, работа с контрактами, финансами. Доступ к файлам юзера, фин транзакциям. - Vertriebsleiter То же, что ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить ошибку в CMS Bitrix

    Здравствуйте! При попытке добавить новый вопрос в форму возникает вот такая ошибка http://prntscr.com/fpig77. Из-за нее не удается отредактировать форму Необходимо добиться возможности редактировать формы. Сделать нужно до конца месяца включительно. Кто готов взяться за работу укажите цену и необходимую ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на Wordpress

    Необходимо сверстать и натянуть сайт на Wordpress по готовому дизайну. Просьба отвечать на заявки людей только с опытом. Только пост-оплата, то есть по факту выполненных работ. [b]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:[/b] ● Pixelperfect ● Заданная дизайнерами динамическая сетка, шрифты, векторные элементы (такие как ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад