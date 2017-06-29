Поддержка корп. сайта на joomla

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть три однотипных корп. сайта под разные регионы.
Нужен front-end разработчик, который будет поддерживать сайты, внедрять корректировки.
CMS: Joomla
Используется bitbucket
- Похожие заказы
- $200Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $10
Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки любого размера https://yadi.sk/i/0bOQYT3x3KbvJk (пытались загружать даже 50 кб). Настройки сервера не при чем, пробовали менять лимиты, сейчас выставлен 10 мб. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $65
Здравствуйте! Есть верстка, довольно таки качественная, необходима натятуть на Вордпресс. Бюджет 65$. Пишите - обсудим подробности. ПС Если нужно - с меня отзыв и ссылка на готовый сайт в портфолио.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна помощь по настройке формы комментариев на Вордпресс. Вот пример страницы (всего обработать нужно 3 сайта): http://okardio.com/ostalnoe/kofe-rasshiryaet-sosudy-ili-suzhaet-531.html В форме комментариев нужно добавить еще одну галочку, чтобы было как вот здесь – 152фз.рф – в низу страницы. Подобные ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать активными кнопки на сайте. Периодически кнопки на сайте становятся неактивными. На нажатие срабатывает только в определенной точке кнопки. Периодически другие кнопки становятся такими же. Нужно исправить.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка сделана очень качественно, по этому трудностей появится не должно. Пишите ваши предложения и скайп. Оплата по окончанию.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день ! надо доработать карточку товара. подробное ТЗ в личку. Пишите скайп сразу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть задача по настройке уровней доступа к сайту и его функционалу по типу классической CRM. Уровни доступа: - Admin/Superuser Админ - уже есть - Verwaltung Администрация компании, работа с контрактами, финансами. Доступ к файлам юзера, фин транзакциям. - Vertriebsleiter То же, что ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! При попытке добавить новый вопрос в форму возникает вот такая ошибка http://prntscr.com/fpig77. Из-за нее не удается отредактировать форму Необходимо добиться возможности редактировать формы. Сделать нужно до конца месяца включительно. Кто готов взяться за работу укажите цену и необходимую ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть сайт на Wordpress по готовому дизайну. Просьба отвечать на заявки людей только с опытом. Только пост-оплата, то есть по факту выполненных работ. [b]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:[/b] ● Pixelperfect ● Заданная дизайнерами динамическая сетка, шрифты, векторные элементы (такие как ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад