Исправить ошибку в CMS Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок178 просмотров
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Здравствуйте!

При попытке добавить новый вопрос в форму возникает вот такая ошибка http://prntscr.com/fpig77. Из-за нее не удается отредактировать форму

Необходимо добиться возможности редактировать формы. Сделать нужно до конца месяца включительно.

Кто готов взяться за работу укажите цену и необходимую предоплату.

6 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад