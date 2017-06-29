Исправить ошибку в CMS Bitrix

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
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Здравствуйте!
При попытке добавить новый вопрос в форму возникает вот такая ошибка http://prntscr.com/fpig77. Из-за нее не удается отредактировать форму
Необходимо добиться возможности редактировать формы. Сделать нужно до конца месяца включительно.
Кто готов взяться за работу укажите цену и необходимую предоплату.
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